СМИ: Бакамбу может перейти в «Краснодар»

Нападающий «Бэйцзин Гоань» Седрик Бакамбу может перейти «Краснодар». Об этом сообщает Sport24.

«Бакамбу думает над тем, чтобы уехать из Китая и рассматривает варианты перехода в другой клуб уже этим летом. К нему есть интерес из России в том числе», - сообщил источник из окружения игрока.

Отмечается, что контракт игрока с китайским клубом истекает через полгода.

Напомним, в текущем чемпионате Китая форвард из Конго провел четыре матча, в которых забил два мяча и отдал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.