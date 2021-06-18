Гендиректор «Крыльев Советов»: Мы делаем все возможное, чтобы сохранить у себя Сергеева

Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев сообщил, что самарский клуб не планирует расставаться с нападающим Иваном Сергеевым.

«Мы делаем сейчас всё возможное, чтобы сохранить игрока. В ближайшее время мы озвучим конечный результат. Сегодня еще рановато. Скорее всего, это завтра-послезавтра мы уже сможем озвучить решение. У нас завершающая стадия переговоров по Сергееву. В ближайшее время все встанет на свои места. Он нам нужен, тренер в него верит, видит перспективу. Это хорошо, что есть интерес от топ-клубов Премьер-Лиги», - цитирует менеджера «Спорт-Экспресс».

Ранее появилась информация, что Сергеев станет игроком ЦСКА. также им интересуется столичный «Локомотив».

Добавим, в прошлом сезоне ФНЛ Иван провел 42 матча, в которых забил 40 мячей и отдал семь результативных передач, что является рекордом турнира.