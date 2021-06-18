Никола Влашич: Казалось, чехи больше нас стремились к победе

Полузащитник сборной Хорватии Никола Влашич прокомментировал игру своей команды в матче Евро-2020 против Чехии (1:1).

«Мы начали встречу нехорошо, играли не на своем уровне. Стали больше атаковать во втором тайме, однако в конце матча темп упал. У обеих команд были шансы забить еще, но 1:1 — наиболее справедливый итог.Не знаю, что конкретно произошло. Казалось, чехи больше нашего стремились к победе — их игра была более агрессивной. Теперь нам нужно побеждать сборную Шотландии. Верю, что мы сможем пройти дальше», — приводит слова хавбека ЦСКА официальный сайт УЕФА.

Напомним, что в третьем туре группового этапа 22 июня Хорватия встретится с Шотландией, а Чехия сыграет с Англией.