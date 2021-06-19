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19 июня 07:16
автор: Максим Скороходов

Пиняев отправился в расположение «Крыльев Советов»

17 мая футболист объявил о том, что покинет «Чертаново».

Футбольный агент Павел Андреев сообщил на своей странице в инстаграм, что нападающий Сергей Пиняев отправляется в расположение самарских «Крыльев Советов».

16-летний нападающий стал играть во взрослом футболе в прошлом году, перейдя из академии в основную команду московского «Чертаново»

В минувший сезоне Пиняев провел 30 матчей в ФНЛ забил два гола и отдал пять результативных передач. «Чертаново» заняло 21-е место и вылетело в ПФЛ.

Ранее появлялась информация, что игрок подпишет контракт с московским «Локомотивом» и будет отдан «Крыльям Советов» в аренду.

источник: Instagram
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