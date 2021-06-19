Сборная Аргентины обыграла Уругвай на Кубке Америки

Сборная Аргентины в матче второго тура группового этапа Кубка Америки победила команду Уругвая со счетом 1:0.
Единственный гол игры на 13-й минуте с передачи Лионеля Месси забил полузащитник Гвидо Родригес.
Таким образом, аргентинские футболисты набрали четыре очка после двух матчей и поднялись на первое место в группе А. Уругвай начал турнир с двух поражений.
22 июня состоятся матчи Уругвай - Чили и Аргентина - Парагвай.
Кубок Америки
Группа А
Аргентина — Уругвай — 1:0 (1:0)
Гол: Родригес, 13.
Аргентина: Э.Мартинес, Отаменди, Акунья, Ромеро, Молина, де Пауль (Пеццела, 90+3), Ло Сельсо (Паласиос, 52), Г.Родригес, Месси, Л.Х.Мартинес (Корреа, 52), Н.Гонсалес (Ди Мария, 70).
Уругвай: Муслера, Годин, Хименес, Д.Гонсалес (Торрес, 70), Винья, Торрейра (Весино, 64), Де ла Крус (Окампо, 65), Вальверде (Горриаран, 84), Бентанкур (Нандес, 46), Суарес, Кавани.
Предупреждения: Ло Сельсо, 48. Торрейра, 62. Э.Мартинес, 75. Окампо, 90. Корреа, 90+1.