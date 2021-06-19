УЕФА опроверг полную отмену соревнований в Белоруссии

УЕФА опроверг полную отмену своих мероприятий в Белоруссии.

«Предстоящие матчи национальной сборной и клубных соревнований УЕФА запланированы в Белорусси. Как сообщалось ранее, Лига чемпионов УЕФА по футзалу 2021 года, финал чемпионата УЕФА среди женщин до 19 лет 2021 года и Конгресс УЕФА 2021 года не состоятся в Белорусси», - приводит «Чемпионат» сообщение пресс-службы УЕФА.

Напомним, что перенос соревнований связывают с экстренной посадкой в Минске самолета Ryanair, после которой был задержан основатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич.