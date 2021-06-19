Моуринью заявил, что Азар недорабатывает на тренировках

Экс-наставник лондонского «Челси» Жозе Моуринью высказался о своем бывшем подопечном Эдене Азаре, выступающим в настоящий момент в мадридском «Реале».

«Азар — невероятный игрок, но недорабатывает на тренировках. Представьте, как бы он выглядел, если бы на тренировках выкладывался по максимуму. Когда он выходит на поле, не видно плодов трудной недельной работы, видно лишь отражение его таланта. Если бы он работал, то был бы суперпрофессионалом», - приводит слова тренера «RT на русском», ссылаясь на talkSPORT.

В прошедшем сезоне Эден Азар провел 14 матчей в испанской примере, в которых забил три гола и отдал одну голевую передачу.