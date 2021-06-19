Широков: сборная России может претендовать на четвертьфинал Евро

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков рассказал на что может претендовать национальная команда на чемпионате Европы — 2020.

«На 1/8 мы уже претендуем. На 1/4 тоже, почему нет. Все зависит от того, кто нам попадется. На домашнем Чемпионате мира, даже попадая на топовую сборную в виде Испании — мы можем ее проходить. Вполне можем в четвертьфинал попасть, ничего тут нет такого сверхъестественного», – цитирует хавбека «Известия».

Сборная России проведет матч с Данией 21 июня 22:00 мск.