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ЧЕ-2020 - финальный раунд 16:00 Венгрия 0 Франция 0 П1 12.5 Х 5.90 П2 1.29
ЧЕ-2020 - финальный раунд 19:00 Португалия 0 Германия 0 П1 3.40 Х 3.30 П2 2.33
ЧЕ-2020 - финальный раунд 22:00 Испания 0 Польша 0 П1 1.36 Х 5.30 П2 9.70
19 июня 09:17
автор: Александр Бойченко

Широков: сборная России может претендовать на четвертьфинал Евро

Бывший полузащитник сборной России заявил, что наша команда имеет все шансы даже против топовых соперников

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков рассказал на что может претендовать национальная команда на чемпионате Европы — 2020.

«На 1/8 мы уже претендуем. На 1/4 тоже, почему нет. Все зависит от того, кто нам попадется. На домашнем Чемпионате мира, даже попадая на топовую сборную в виде Испании — мы можем ее проходить. Вполне можем в четвертьфинал попасть, ничего тут нет такого сверхъестественного», – цитирует хавбека «Известия».

Сборная России проведет матч с Данией 21 июня 22:00 мск.

источник: «Известия»
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