Юран: Ни в коем случае нельзя превозносить Дивеева

Главный тренер хабаровского СКА Сергей Юран оценил игру защитника сборной России Игоря Дивеева в матче 2-го тура Евро-2020 с Финляндией (1:0).

Он сыграл надежно, несколько раз выручив, выполнив хорошие подкаты. Но тут следует говорить о другом. А у Черчесова есть богатый выбор центральных защитников? Разве на одно место претендуют пять человек? Тренерский штаб — заложник кадровой проблемы.

Вообще линия обороны вызывает тревогу. Рано нахваливать Дивеева. Он сыграл неплохо, но в целом сделал то, что от него и требовалось. Ни в коем случае его нельзя превозносить. Мы все-таки играли с Финляндией, при всем к ней уважении.

Впереди тяжелый матч с Данией. Посмотрим, как Игорь проявит себя в третьем туре. Вот тогда уже можно сделать выводы по этому защитнику.

Напомним, на старте Чемпионата Европы по футболу-2020 сборная России лишилась из-за травмы Юрия Жиркова и Федора Кудряшова. Во втором туре в игре с Финляндией (1:0) Марио Фернандес неудачно упал на газон и не смог самостоятельно покинуть поле стадиона в Санкт-Петербурге.