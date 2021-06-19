Сборная Мексики проведет два матча без зрителей

Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) применил санкции в отношении сборной Мексики за гомофобные кричалки фанатов, сообщает «МК-Спорт», ссылаясь на Reuters.

Добавим, болельщики сборной Мексики скандировали гомофобные кричалки во время матчей олимпийского квалификационного турнира со сборными Доминиканской Республики (18 марта) и США (24 марта). По информации источника, комитет обязал национальную сборную провести два домашних матча отборочного турнира ЧМ-2022 без зрителей. Организация также оштрафовала Федерацию футбола Мексики (FMF) на 60 тысяч швейцарских франков.

«Я надеюсь, что это первые и последние санкции в наш адрес со стороны ФИФА. Как мы проведём чемпионат мира в 2026 году, если наши стадионы будут пустыми? Если мы не прекратим сейчас, то последствия для мексиканского футбола могут быть разрушительными», — отметил президент FMF Йон де Луиза.

Таким образом, сборная Мексики проведёт без зрителей матчи с национальными командами Ямайки (2 сентября) и Канады (7 октября).