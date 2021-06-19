Первый тренер Миранчуков: Они не имели бы нынешних успехов, не отвези я их в Москву

Первый тренер полузащитников Алексея и Антона Миранчуков Александр Воронков рассказал, за счет чего его подопечные продолжались развиваться.

«Они талантливые, да, но думаю, что не имели бы нынешних успехов, не отвези я их в Москву. Играли бы, может, в «Кубани» по второй лиге. Почему так уверен? Был у меня Черов Василий — может, даже более талантливый. Вот Лешу с Антоном я увез, а с Васей не получилось, заболел он что ли тогда. В итоге оказался в Краснодаре. Вот они две параллели. И где Черов? Болтается по первым лигам, то играет, то не играет», - приводит слова Воронкова Sport24.ru.

Напомним, что именно гол Алексея Миранчука принес первую победу сборной России на Евро-2020 над командой Финляндии (1:0). Антон в заявку национальной команды не попал, так как пропустил большую часть сезона из-за травмы.