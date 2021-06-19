Отец Черышева остался недоволен игрой Головина

Российский тренер Дмитрий Черышев, отец полузащитник «Валенсии» и сборной России Дениса Черышева, поделился мнением об игре хавбека «Монако» и российской национальной команды Александра Головина.

«Мне сейчас Головин нравится намного меньше, чем раньше. Головин на домашнем мундиале выглядел более мобильным, чем сейчас. Мне не нравится, что он сейчас очень много берет мяч на себя и не играет в командную игру. Со стороны это сильно бросается. В каких-то моментах он передерживает мяч», - приводит слова Черышева «Матч ТВ»

Напомним, Головин принял участие в двух матчах Евро-2020 в составе сборной России. Следующий поединок национальной команды запланирован на 21 июня в 22:00 мск в Копенгагене.