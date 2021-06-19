Дешам: наша цель - выиграть у Венгрии, чтобы уже попасть в плей-офф

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился ожиданиями сегодняшнего матча 2-го тура Евро-2020 против Венгрии.

«Это боевая и трудолюбивая команда с очень хорошей организацией игры. Думаю, тот факт, что их возглавляет итальянский тренер, говорит о многом. Они играют дома, и я ожидаю, что они покажут ту же самоотдачу, что и против Португалии.

Дешам подчеркнул, что сегодня французам необходимо побеждать, чтобы обезопасить себя от раздумий насчет попадания в плей-офф из группы «смерти», - сообщает слова Дешама пресс-служба УЕФА.

Добавим, что сборная Франции является действующим финалистом последнего чемпионата Европы 2016 года, а также победителем чемпионата Мира в России.