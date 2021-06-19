Аленичев: Украина и Россия играют в разный футбол

Бывший футболист и главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился своим мнением о первом матче сборной России с Бельгией на ЧЕ-2020.

«С одной стороны, объективно мы вряд ли могли обыграть Бельгию. Но с другой стороны, Россия играла робко и трусливо. Я не поддерживаю тренерский штаб сборной за тактику в той встрече. Даже против первого номера рейтинга ФИФА действительно можно показать хороший футбол.

Я должен признать, что здесь и сейчас украинцы немного сильнее нас, примером может послужить игра Голландии против Украины. Для меня это пока самая зрелищная игра турнира. Однако не исключено, что в плей-офф что-то изменится », - цитирует Аленичева «Спорт-экспресс».

Напомним, что в последнем туре сборная Украины встретится против Австрии, а подопечные Станислава Черчесова с Данией.