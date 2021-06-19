Кангва продлил контракт с тульским «Арсеналом»

Нападающий Эванс Кангва продлил контракт с «Арсеналом», сообщается на официальном сайте тульского клуба. Новое соглашение замбийского форварда с командой рассчитано на два сезона.

«Эванс, мы с нетерпением ждем вашего сотого матча с« Арсеналом »и продуктивного выступления в этом сезоне!» - говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, Эванс Кангва стал игроком тульского «Арсенала» летом 2017 года. Всего форвард сыграл за тульский клуб 99 матчей и забил 15 голов. В сезоне 2020/2021 Кангва забил 4 гола и стал лучшим бомбардиром «Арсенала». С 2011 года Кангва вызывают в сборную Замбии.

По итогам прошлого сезона Тульский «Арсенал» набрал 23 очка в 30 матчах и занял 14-е место в турнирной таблице РПЛ.