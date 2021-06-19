Пиняев прибудет в расположение «Крыльев Советов» в субботу

Пресс-атташе самарских «Крыльев Советов» Максим Съестнов сообщил, когда нападающий Сергей Пиняев приедет в расположение команды.

«Ждем Пиняева сегодня на сборе в Сербии», - приводит слова Съестнова «Спорт-Экспресс».

16-летний нападающий стал играть во взрослом футболе в прошлом году, перейдя из академии в основную команду московского «Чертаново».

В минувший сезоне Пиняев провел 30 матчей в ФНЛ забил два гола и отдал пять результативных передач. «Чертаново» заняло 21-е место и вылетело в ПФЛ.

Ранее появлялась информация, что игрок подпишет контракт с московским «Локомотивом» и будет отдан «Крыльям Советов» в аренду.