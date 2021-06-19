Тюрпен назначен судьей на матч Россия - Дания

Клеман Тюрпен из Франции назначен главным судьей матча Россия - Дания на ЧЕ-2020, сообщает пресс-служба УЕФА

Ему будут ассистировать Николя Дано и Сирил Гренгор (оба из Франции). Четвертый судья - Сандро Шерер (Швейцария). Видеопомощником рефери выступит Франсуа Летесье из Франции.

Ранее Тюрпен обслуживал матч группы А между Уэльсом и Швейцарией (1:1).

Матч Россия - Дания состоится 21 июня в Копенгагене. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Бельгийцам предстоит сыграть с финнами.