Бущан: Украина не собирается останавливаться, впереди важная игра с Австрией

Вратарь сборной Украины Георгий Бущан рассказал о выступлениях национальной команды на Евро-2020.

«Я не хочу останавливаться. Мы все с нетерпением ждем матча с Австрией, это будет очень интересная игра.

Мы еще не сделали ничего, чем можно было бы гордиться. У нас часто бывает, что от любви до ненависти всего один шаг. Как мы проводим время? Иногда это весело, иногда не очень. Мне льстит внимание ко мне. Но я стараюсь не думать об этом. Когда меня впервые вызвали в сборную, я подумал, что это шутка. Но когда он приехал, времени на шутки не было. Все начали готовиться к матчам», - цитирует Бущана Football.ua.

В первом матче группового этапа группы С сборная Украины проиграла в упорной борьбе Нидерландам (3:2). Во втором туре подопечные Андрея Шевченко оказались сильнее Северной Македонии (2:1). 7 октября 2020 года Георгий Бущан дебютировал в составе команды в товарищеском матче против сборной Франции (1:7).