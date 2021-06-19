Суарес о поражении от Аргентины: Будьте уверены, все только начинается!

Нападающий Уругвая Луис Суарес прокомментировал поражение от сборной Аргентины (0:1) в матче Кубка Америки-2021.

«Поражение расстраивает. Не так мы хотели начинать Кубок Америки. Я продолжаю верить в эту команду больше, чем когда-либо, потому что только вместе мы идем вперед. Будьте уверены - все только начинается!» - написал Суарес в своем «инстаграме».

Победу аргентинцам принес гол, забитый уже на 13-й минуте встречи 27-летнего опорного полузащитника Гвидо Родригеса, выступающего за «Бетис» в Испании.

Кубок Америки-2021 должен был состояться впервые в истории в двух странах - Колумбии и Аргентине, но из-за эпидемиологической обстановки его перенесли в Бразилию. Ранее сборная Бразилии заявляла о бойкоте турнира, однако спустя пару дней бразильская федерация футбола сообщила, что команда примет участие в домашнем турнире.