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ЧЕ-2020 - финальный раунд 16:00 Венгрия 0 Франция 0 П1 13.5 Х 5.70 П2 1.29
ЧЕ-2020 - финальный раунд 19:00 Португалия 0 Германия 0 П1 3.40 Х 3.40 П2 2.28
ЧЕ-2020 - финальный раунд 22:00 Испания 0 Польша 0 П1 1.39 Х 5.10 П2 9.10
19 июня 12:56
автор: Максим Скороходов

Боярский сравнил Дзюбу и Головина

Народный артист считает, что форвард «Зенита» действует в сборной России полезнее полузащитника «Монако».

Народный артист РСФСР Михаил Боярский доволен объемом работы капитана сборной России Артема Дзюбы.

«На мой взгляд, Дзюба приносит больше пользы команде, нежели Головин. Артем очень много выкладывается на поле — грамотные пасы, видение поля, эффективность. Нам, в любом случае, нужно болеть за всю команду. Либо команда целиком, либо никак. Критиковать проще всего», - приводит слова Боярского «Спорт-Экспресс».

Напомним, что сборная России 21 июня проведет заключительный матч группового этапа Евро-2020 против команды Дании. Подопечные Черчесова выйдут в плей-офф, если выиграют эту игру или если сыграют вничью при условии, что Финляндия в параллельном матче не переиграет Бельгию. При поражении от датчан судьба сборной России будет зависеть от разницы мячей, а также от третьих мест в других группах чемпионата Европы.

источник: «Спорт-Экспресс»
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