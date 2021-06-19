Боярский сравнил Дзюбу и Головина

Народный артист РСФСР Михаил Боярский доволен объемом работы капитана сборной России Артема Дзюбы.

«На мой взгляд, Дзюба приносит больше пользы команде, нежели Головин. Артем очень много выкладывается на поле — грамотные пасы, видение поля, эффективность. Нам, в любом случае, нужно болеть за всю команду. Либо команда целиком, либо никак. Критиковать проще всего», - приводит слова Боярского «Спорт-Экспресс».

Напомним, что сборная России 21 июня проведет заключительный матч группового этапа Евро-2020 против команды Дании. Подопечные Черчесова выйдут в плей-офф, если выиграют эту игру или если сыграют вничью при условии, что Финляндия в параллельном матче не переиграет Бельгию. При поражении от датчан судьба сборной России будет зависеть от разницы мячей, а также от третьих мест в других группах чемпионата Европы.