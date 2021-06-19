ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
ЧЕ-2020 - финальный раунд 16:00 Венгрия 0 Франция 0 П1 13.5 Х 5.70 П2 1.29
ЧЕ-2020 - финальный раунд 19:00 Португалия 0 Германия 0 П1 3.40 Х 3.40 П2 2.28
ЧЕ-2020 - финальный раунд 22:00 Испания 0 Польша 0 П1 1.39 Х 5.10 П2 9.10
19 июня 13:00
автор: Александр Бойченко

Шпрыгин: в отсутствии российских болельщиков в Дании остается надеяться на футболистов

Чуть более чем через два дня сборная России проведет матч с Данией в группе B

Бывший глава Всероссийской ассоциации болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин прокомментировал недопуск россиян в Данию на матч Евро-2020.

«Мы это уже обсуждали, все уже смирились, что матч пройдет без российских зрителей. Что вы здесь говорите? Вы ничего не можете сделать, но можете говорить сколько угодно. Сам факт того, что антиковидные ограничения являются видимыми ограничениями, возможно, политического характера, возможно, такая вещь есть. Но конкретно здесь это нельзя отнести к футболу, потому что остальным россиянам не запретили въезд в Данию.», - сообщил Шпрыгин в интервью Газете.ru.

Напомним, ранее датская федерация футбола заявляла, что матч со сборной России в Копенгагене пройдет только с участием местных зрителей.

источник: «Газета.Ru»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Тульский "Арсенал" продлил контракт с лучшим снайпером"Адмирал" выступит в новом сезоне КХЛGif-обзор: Toyota представила специальную версию Land Cruiser 300 GR Sport«Претензий нет, но больше судить не будете. Можете ехать домой»Американец объяснил, чем отвратительны русские девушкиПоявились подробности о конфликте в сборной Украины
Испания — Польша: прямая трансляция матча группы Е на Евро-2020 19.06.2021
19 июня 2021 года в Севилье состоится матч 2-го тура в группе Е между сборными Испании и Польши.
Португалия — Германия: прямая трансляция матча группы F на Евро-2020 19.06.2021
19 июня 2021 года в Мюнхене состоится матч 2-го тура в группе F между сборными Португалии и Германии.
Венгрия — Франция: прямая трансляция матча группы F на Евро-2020 19.06.2021
19 июня 2021 года в Будапеште состоится матч 2-го тура в группе F между сборными Венгрии и Франции.
Видео всех голов Евро-2020 19.06.2021: Венгрия против Франции, Португалия против Германии, Испания против Польши
Видеообзоры трех матчей, запланированных на чемпионате Европы по футболу 19 июня: Венгрия - Франция, Португалия - Германия, Испания - Польша.
Нулевое дерби. Как Англия и Шотландия не смогли забить друг другу на «Уэмбли»
В старейшем британском дерби в рамках второго тура группового этапа Евро-2020 англичане и шотландцы разошлись нулевой ничьей.
Гол с разбитым носом прижал вице-чемпионов мира к стенке. Как Хорватия поделила очки с Чехией
Хорваты завершили матч 2-го тура в группе D против чехов со счетом 1:1 и имеют всего одно очко.
Англия — Шотландия: прямая трансляция матча группы D на Евро-2020 18.06.2021
18 июня 2021 года в Лондоне состоится матч 2-го тура в группе D между сборными Англии и Шотландии.
Златан может быть доволен. Как Швеция победила Словакию и почти обеспечила себе плей-офф Евро-2020
Команда Яна Андерссона после нулевой ничьей с Испанией одолела Словакию (1:0) во втором туре группы E на чемпионате Европы и практически гарантировала себе участие в 1/8 финала.
Видео всех голов Евро-2020 18.06.2021: Швеция дожала Словакию, Хорватия спасла ничью с Чехией, Шотландия выстояла против Англии
Видеообзоры трех матчей, запланированных на чемпионате Европы по футболу 18 июня: Швеция - Словакия, Хорватия - Чехия, Англия - Шотландия.
Что происходит в ЦСКА: тренер еще появится, но сезон в роли главного начнет Алексей Березуцкий
Неожиданная отставка главного тренера ЦСКА Ивицы Олича, случившаяся несколько дней назад, продолжает будоражить армейских фанатов.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика