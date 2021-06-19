Шпрыгин: в отсутствии российских болельщиков в Дании остается надеяться на футболистов

Бывший глава Всероссийской ассоциации болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин прокомментировал недопуск россиян в Данию на матч Евро-2020.

«Мы это уже обсуждали, все уже смирились, что матч пройдет без российских зрителей. Что вы здесь говорите? Вы ничего не можете сделать, но можете говорить сколько угодно. Сам факт того, что антиковидные ограничения являются видимыми ограничениями, возможно, политического характера, возможно, такая вещь есть. Но конкретно здесь это нельзя отнести к футболу, потому что остальным россиянам не запретили въезд в Данию.», - сообщил Шпрыгин в интервью Газете.ru.

Напомним, ранее датская федерация футбола заявляла, что матч со сборной России в Копенгагене пройдет только с участием местных зрителей.