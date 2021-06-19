Линекер: приятно видеть, что VAR так же забавен и на Евро-2020

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер оценил работу VAR в матче Англии и Шотландии, когда произошёл спорный момент с падением форварда Рахима Стерлинга в штрафной гостей.

«Приятно видеть, что VAR также забавен и на Евро-2020. Это не пенальти», — написал Линекер в своём «твиттере».

18 июня сборная Англии встретилась с национальной командой Шотландии. Матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 проходил на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершился со счётом 0:0. Обслуживала встречу бригада арбитров из Испании во главе с Матеу Лаосом.

В последнем туре группового этапа Англии предстоит встретиться со сборной Чехии, в которой играет один из главных бомбардиров текущего чемпионата Европы - Патрик Шик.