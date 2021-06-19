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ЧЕ-2020 - финальный раунд 16:00 Венгрия 0 Франция 0 П1 13.5 Х 5.70 П2 1.29
ЧЕ-2020 - финальный раунд 19:00 Португалия 0 Германия 0 П1 3.40 Х 3.40 П2 2.28
ЧЕ-2020 - финальный раунд 22:00 Испания 0 Польша 0 П1 1.39 Х 5.10 П2 9.10
19 июня 13:22
автор: Максим Скороходов

Далич близок к тому, чтобы возглавить «Фенербахче»

Осталось подписать контракт.

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич возглавит турецкий «Фенербахче», сообщает SÖZCÜ.

По информации источника, президент «Фенербахче» Али Коч и Далич договорились обо всех условиях, и сторонам осталось лишь подписать контракт.

Напомним, что Далич возглавил сборную Хорватии в 2017 году и довел команду до серебряных медалей чемпионата мира в России.

Евро-2020 хорваты начали с поражения от Англии (0:1) и ничьи с Чехией (1:1). Пока подопечные Далича за счет разницы мячей занимают третье место в группе D.

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