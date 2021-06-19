Далич близок к тому, чтобы возглавить «Фенербахче»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич возглавит турецкий «Фенербахче», сообщает SÖZCÜ.

По информации источника, президент «Фенербахче» Али Коч и Далич договорились обо всех условиях, и сторонам осталось лишь подписать контракт.

Напомним, что Далич возглавил сборную Хорватии в 2017 году и довел команду до серебряных медалей чемпионата мира в России.

Евро-2020 хорваты начали с поражения от Англии (0:1) и ничьи с Чехией (1:1). Пока подопечные Далича за счет разницы мячей занимают третье место в группе D.