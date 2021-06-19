Кузяев: в матче с Данией нас ждет сумасшедший прессинг с первых минут

Сборная Дании с первых минут матча с россиянами на групповом этапе чемпионата Европы по футболу попытается перехватить инициативу. Такое мнение журналистам высказал полузащитник сборной России Далер Кузяев.

«Мы с нетерпением ждем матча с датской командой, - сказал Кузяев. - Я считаю, что нам не нужно отсиживаться в обороне, нужно действовать смелее. Думаю, послезавтра мы сможем показать агрессивный футбол».

«Я более чем уверен, что с первых минут нас ждет сумасшедший прессинг, датчане будут атаковать и больше владеть мячом. Но мы к этому готовы, мы обыгрываем свою тактику, свои комбинации. Мы готовы дать отпор датской команде. Все понимают, что в матче может не быть много моментов, и мы должны их реализовать », - добавил Кузяев журналистам ТАСС.

Напомним, что в первом матче со сборной Бельгии Кузяев столкнулся головой с Тимоти Кастанем. Оба футболиста получили травмы вынуждены были покинуть поле. Бельгийскому футболисту пришлось делать многочасовую операцию. Матч со сборной Дании пройдет 21 июня в 22:00 мск.