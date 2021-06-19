Журналист Добек оценил сборные России и Польши

Дариуш Добек, журналист польского портала Onet, поделился своим мнением об уровне сборных Польши и России.

«До игры со Словакией я определенно считал Польшу сильнее. У нас есть более классные игроки. Но после матча уже ничего не жду от нашей команды», — сказал Добек в интервью RT.

Добавим, что сборная Польши оступилась в первом туре в игре со Словакией (1:2). Хозяева завершили матч с удалением Крыховяка, нанося всего 3 удара в створ. Сегодня в 22:00 мск. подопечные Пауло Соузы проведут ключевой матч в группе против сборной Испании.