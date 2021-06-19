Феликс не сыграет против Германии

Нападающий «Атлетико» Жоао Феликс пропустит матч 2 группового этапа чемпионата Европы УЕФА против сборной Германии, сообщает AS.

По словам источника, нападающий почувствовал дискомфорт в левом бедре во время тренировки сборной Португалии. В медицинском штабе сборной решили не рисковать игроком, поэтому Феликс не будет включен в заявку национальной сборной на матч с Германией.

Напомним, немцы проиграли стартовый матч своей группы французам. От сегодняшнего матча многое будет зависеть, смогут ли подопечные Йоахима Лёва выйти из группы.

Сборная Германии на ЧМ-18 не смогла преодолеть барьер группового этапа.