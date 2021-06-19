Сандро Шварц: Комличенко должен получить в «Ростове» больше практики

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц сообщил, что решение об уходе форварда Николая Комличенко на правах аренды в «Ростов» было принято совместно с руководством клуба.

«Мы приняли такое решение, чтобы он мог получить больше игрового времени. Оно не было спонтанным — мы поговорили со спортивным директором и решили дать ему шанс проявить себя в другом клубе, где он должен получить больше практики. Я общался с Николаем по телефону, но ещё до того, как был опубликован календарь», — приводит слова наставника Sport24.ru.

Напомним, что Комличенко стал игроком «Динамо» в январе 2020 года. Ранее форвард выступал за чешский клуб «Млада Болеслав». «Ростов» арендовал Николая на год.

Добавим, что в минувшем сезоне 25-летний нападающий принял участие в 38 матчах, в которых забил восемь голов.