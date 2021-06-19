Бохинен: Я горжусь быть частью ЦСКА и верю в Алексея Березуцкого

Полузащитник ЦСКА Эмиль Бохинен прокомментировал назначение Алексея Березуцкого исполняющим обязанности главного тренера команды.

«Я уважаю его как наставника, к тому же он отличный парень. Я знаю, как много Алексей сделал в ЦСКА как игрок. Мне кажется, ему подходит роль тренера, он умен, у него футбольный склад ума. Мне приятно работать с ним и с остальным тренерским штабом. Я очень горжусь тем, что являюсь частью ЦСКА!»

Напомним, 15 февраля 2021 года Эл Бохинен подписал долгосрочный контракт с ЦСКА. 17 марта 2021 года футболист дебютировал против «Зенита», выйдя на 67 минуте матча и заработав пенальти.