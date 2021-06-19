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ЧЕ-2020 - финальный раунд 19:00 Португалия 0 Германия 0 П1 3.40 Х 3.40 П2 2.28
ЧЕ-2020 - финальный раунд 22:00 Испания 0 Польша 0 П1 1.39 Х 5.00 П2 9.50
19 июня 16:07
автор: Александр Бойченко

Бохинен: Я горжусь быть частью ЦСКА и верю в Алексея Березуцкого

15 июня Алексей Березуцкий стал исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА после отставки Ивицы Олича.

Полузащитник ЦСКА Эмиль Бохинен прокомментировал назначение Алексея Березуцкого исполняющим обязанности главного тренера команды.

«Я уважаю его как наставника, к тому же он отличный парень. Я знаю, как много Алексей сделал в ЦСКА как игрок. Мне кажется, ему подходит роль тренера, он умен, у него футбольный склад ума. Мне приятно работать с ним и с остальным тренерским штабом. Я очень горжусь тем, что являюсь частью ЦСКА!»

Напомним, 15 февраля 2021 года Эл Бохинен подписал долгосрочный контракт с ЦСКА. 17 марта 2021 года футболист дебютировал против «Зенита», выйдя на 67 минуте матча и заработав пенальти.

источник: ПФК ЦСКА
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