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19 июня 16:17
автор: Александр Бойченко

Павлюченко может продлить контракт со «Знаменем»

Футболист выступает за команду с 2018 года

2 июля Олег Пушенок, президент ногинского клуба «Олимп - Профессиональная футбольная лига» (ПФЛ) «Знамя», и нападающий Роман Павлюченко встретятся, чтобы обсудить возможное продление контракта.

Павлюченко выступает за «Знамя» с 2019 года. Ранее «Знамя» являлось любительским клубом, в сезоне-2020/21 клуб выступал в ПФЛ. По данным портала Трансфермаркет, нынешнее соглашение Павлюченко с клубом действует до 30 июня. Сезон ПФЛ завершился 15 июня.

По итогам прошедшего сезона «Знамя» заняло девятое место в турнирной таблице ПФЛ группы 3 (Центр), набрав 43 очка в 30 играх.

В минувшем сезоне «Знамя» принимало участие в Кубке России. На стадии 1/256 стадии финала клуб встречался со «Знаменем Труда». Павлюченко забил гол (1:0) и помог команде пройти в следующую стадию.

источник: ТАСС
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