Павлюченко может продлить контракт со «Знаменем»

2 июля Олег Пушенок, президент ногинского клуба «Олимп - Профессиональная футбольная лига» (ПФЛ) «Знамя», и нападающий Роман Павлюченко встретятся, чтобы обсудить возможное продление контракта.

Павлюченко выступает за «Знамя» с 2019 года. Ранее «Знамя» являлось любительским клубом, в сезоне-2020/21 клуб выступал в ПФЛ. По данным портала Трансфермаркет, нынешнее соглашение Павлюченко с клубом действует до 30 июня. Сезон ПФЛ завершился 15 июня.

По итогам прошедшего сезона «Знамя» заняло девятое место в турнирной таблице ПФЛ группы 3 (Центр), набрав 43 очка в 30 играх.

В минувшем сезоне «Знамя» принимало участие в Кубке России. На стадии 1/256 стадии финала клуб встречался со «Знаменем Труда». Павлюченко забил гол (1:0) и помог команде пройти в следующую стадию.