Футболисты «Зенита-2» пройдут просмотр в «Сочи»

На просмотр в Сочи поедут футболисты «Зенита-2» Сергей Чибисов и Даниил Шамкин. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. После просмотра будет принято решение о будущем футболистов сочинского клуба.

21-летний Чибисов в прошлом сезоне принял участие в 26 матчах ПФЛ и получил пять желтых карточек. 18-летний Шамкин сыграл в 9 матчах ПФЛ, забил один мяч и получил две желтые карточки.

Добавим, что несколько дней назад «Сочи» узнал своего будущего соперника по второму квалификационному раунду Лиги Конференций - азербайджанский клуб «Кешля». Игры состоятся 22 и 29 июля.