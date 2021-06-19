Источник: ЦСКА проведет встречу с экс-тренером «Эвертона» Силвой

Бывший наставник английских клубов «Уотфорд» и «Эвертон» Марку Силва может возглавить московский ЦСКА.

Как сообщает в своем твиттере журналист Николо Скира, представители армейцев в ближайшее время проведут встречу с 43-летним португальцем.

Ранее сообщалось, что Силва может возглавить турецкий «Фенербахче». По информации источника, в последние дни на контакт со специалистом вышли представители ЦСКА.

Напомним, что московский ЦСКА на этой неделе уволил с поста главного тренера Ивицу Олича, исполнять обязанности наставника будет Алексей Березуцкий.

Добавим, по итогам минувшего сезона московский клуб занял шестое место в РПЛ и не попал в еврокубки впервые за 20 лет.