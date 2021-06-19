Андрей Червиченко: будем верить в ничью против Дании

«Будем надеяться, что это будет ничья.»

«После матча Дания - Бельгия стало еще печальнее. И поэтому грядущий матч не очень радовал, а после того, как датчане сыграли первый тайм с бельгийцами, грусть окончательно захлестнула. Проблема в том, что, кроме позиции вратаря, мы везде слабее.

Мне кажется, что Соболеву следует начать игру с Данией. Он и острее, и злее Дзюбы. Александр со своим мироощущением должен заводить партнеров, желания у него больше, чем у Артема. Соболев сразу может создать момент, ускориться. А что с Дзюбой? У него хорошо получается подыгрывать, он может неожиданно использовать момент, но не создает их. Я не помню ни одного его удара, когда играл с ним лично.», - сказал Червиченко в интервью Чемпионат.com.

Матч состоится 21 июня в 22:00 в Копенгагене.