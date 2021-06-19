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19 июня 19:29
автор: Александр Поволоцкий

Зарема Салихова заявила, что Доменико Тедеско был готов продлить контракт со «Спартаком»

Зарема вышла из совета директоров клуба в знак протеста против назначения нового тренера.

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, заявила, что у экс-тренера красно-белых Доменико Тедеско была возможность остаться в клубе.

«Он готов был продлить. Руководство было против», - написала она в своем телеграм-канале, отвечая на вопрос, мог ли немецкий специалист продолжить работу с московской командой.

Напомним, что в минувшем сезоне РПЛ «Спартак» занял второе место. По окончании чемпионата Тедеско покинул пост главного тренера.

«Спартак» возглавил португалец Руй Витория. После этого Салихова вышла из состава совета директоров клуба.

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