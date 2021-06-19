Официально: «Барселона» подписала трехлетний контракт с Депаем

«Барселона» объявила о подписании контракта с нидерландским нападающим Мемфисом Депаем.

Как сообщает официальный сайт команды, соглашение каталонского клуба с 27-летним футболистом рассчитано до 2024 года. Презентация форварда состоится после того, как его национальная команда завершит выступление на Евро-2020.

Напомним, что с 2017 года Депай выступал за французский «Лион».

В минувшем сезоне нападающий провел 36 матчей в чемпионате Франции, забив 20 голов. Также Маемфис отдал десять результативных передач.