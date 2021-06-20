Алексей Миранчук вошел в список претендентов на звание лучшего автора гола второго тура Евро-2020

Пресс-служба УЕФА опубликовала список игроков, который претендуют на звание лучшего автора гола второго тура Евро-2020.
Победный гол полузащитника сборной России Алексея Миранчука в ворота Финляндии вошел в данный список.
Помимо Миранчука в него включили точный удар Кевина Де Брейне в ворота сборной Дании, гол португальцев, за авторством Криштиану Роналду в матче против Германии, а также первый гол Мануэля Локаттелли в матче Италия - Швейцария.
Best goal from Round 2? 🧐— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 19, 2021
🇧🇪 De Bruyne vs Denmark
🇵🇹 Ronaldo vs Germany
🇮🇹 Locatelli vs Switzerland (first goal)
🇷🇺 Miranchuk vs Finland@GazpromFootball | #EUROGOTR | #EURO2020