Моуринью считает, что VAR отнимает у футбола эмоции

Главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуриньо раскритиковал систему VAR.

«Если подойти объективно и прагматично, должен сказать, что я больше не праздную голы. По моему опыту, каждый раз, когда мои игроки забивали, я первым делом смотрел на судью. Если он бежал к центру поля, я сразу начинал праздновать. Сейчас я смотрю вверх, на экран, и на монитор рядом со мной, жду, и считаю мяч забитым, только когда матч возобновляется с центра поля. Судьи хотят, чтобы VAR помогал им избегать серьезных ошибок, но этого не происходит. Футбол и эмоции вокруг него меняются. Те, кто принимают решения, должны учесть это», - приводит слова Моуринью RT, ссылаясь на GQ.

Добавим, что Международный совет футбольных ассоциаций одобрил VAR в 2016 году. Первым полноценным турниром, на котором начала использоваться данная система стал Кубок конфедераций 2017 года, прошедший в России.