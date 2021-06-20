Семин считает, что ключом к победе над Данией может стать физическое состояние россиян

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Семин рассказал, за счет чего сборная России может победить команду Дании в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы.

«Когда Россия или ранее Советский Союз конкурировал с топ-сборными, для нас главенствующую роль играло физическое состояние. Только если наши игроки больше пробегут, покажут более высокие скорости, выиграют больше единоборств — у нас будут шансы. По этим параметрам соперника можно превзойти, а вот по другим у нас козырей нет. Индивидуально датские футболисты значительно сильнее», - приводит слова Семина «Спорт-Экспресс».

Напомним, что подопечные Черчесова выйдут в плей-офф, если выиграют эту игру или если сыграют вничью при условии, что Финляндия в параллельном матче не переиграет Бельгию. При поражении судьба сборной России будет зависеть от разницы мячей, а также от третьих мест в других группах чемпионата Европы.