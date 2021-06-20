Яя Туре не получил визу для работы в России

Дмитрий Селюк, агент бывшего футболиста Яя Туре, вошедшего в тренерский штаб грозненского «Ахмата», рассказал, что посольство России в Кот-д'Ивуаре отказало его клиенту в выдаче рабочей визы.

«Ахмат» сделал рабочую визу Туре. Яя надо было получить визу в Кот-д’Ивуаре, заплатить деньги посольству России и прилететь в Грозный. Но посольство отказывает в ее выдаче», - приводит слова Селюка RT, ссылаясь на «Рейтинг Букмекеров».

Добавим также, что обязанности Туре должен был определить главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев.