Микаэль Лумб: В Эйндховене Смолов постоянно получал штрафы за превышение скорости

Бывший защитник «Зенита» Микаэль Лумб рассказал про то, что у нападающего московского «Локомотива» Федора Смолова были проблемы с соблюдением ПДД, когда он выступал в чемпионате Нидерландов за «Фейеноорд».

«Он очень скучал по Москве. Для него Эйндховен был слишком скучным. А еще он постоянно получал штрафы за превышение скорости. Если в России эту проблему тогда можно было решить, то в Голландии обязан платить штраф: везде камеры, плюс если тебя остановят полицейские, с ними договориться не удастся», - приводит слова Лумба Sport24.ru.

Напомним, что Смолов играл за «Фейеноорд» на правах аренды в 2010 году. Он провел за клуб из Нидерландов 14 матчей, в которых забил один гол и отдал две результативныe передачи.