Микаэль Лумб: Когда Халк пришел в «Зенит», русские футболисты не хотели играть с ним на тренировках

Бывший защитник «Зенита» Микаэль Лумб рассказал о том, как в 2012 году русские игроки питерского клуба недружелюбно встретили новичков Халка и Витселя.

«Тогда была очень нервная атмосфера. Да, у Халка и Витселя были отличные зарплаты. И русские игроки — Денисов и некоторые другие — просто не могли это принять. Они даже не хотели играть с Халком на тренировках. Когда он принимал мяч, они подкатывались под него и валили на землю. Можно сказать, что на тренировках была война», - приводит слова Лумба Sport24.ru.

Добавим, что в итоге Денисов в скором времени был продан в «Анжи», а Халк выступал за «Зенит» четыре года, забив 76 голов и отдав 60 результативных передач в 148 матчах.