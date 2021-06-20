Кафельников не верит, что сборная России выйдет из группы Евро-2020

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников не верит, что сборная России сможет достичь необходимого результата в матче третьего тура группового этапа против команды Дании.

«Все знают потенциал сборной Дании и сборной России. Я не верю, что мы можем обыграть Данию. Скорее всего, они нас победят. На 90 процентов уверен, что мы не выйдем из группы», - приводит слова Кафельникова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что подопечные Черчесова выйдут в плей-офф, если выиграют игру против Дании или если сыграют вничью при условии, что Финляндия в параллельном матче не переиграет Бельгию. При поражении от датчан судьба сборной России будет зависеть от разницы мячей, а также от третьих мест в других группах чемпионата Европы.