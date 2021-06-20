Дмитрий Комбаров: я жду от сборной России атакующего футбола

Сборной России предстоит сыграть в атакующий футбол в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы со сборной Дании. Такое мнение ТАСС высказал участник чемпионата Европы 2012 и 2016 годов в составе сборной России Дмитрий Комбаров.

«Я бы не хотел, чтобы наша сборная играла в оборонительный футбол на ничейный результат, потому что это может сыграть злую шутку с нами - один пропущенный гол и тяжело будет отыгрываться. Я думаю, что нужно играть в атакующий футбол и ничего не бояться, показывать красивую игру», - добавил собеседник агентства.

Комбаров считает, что сборная России сможет обыграть датчан, если в матче одновременно на поле сыграют нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артем Дзюба и форвард московского «Спартака» Александр Соболев.

После двух туров группового этапа российская сборная сумела забить один гол в ворота Финляндии. Сделал это Алексей Миранчук в добавленное время первого тайма.