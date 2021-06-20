Аршавин считает, что у Франции большой запас перед всеми фаворитами

Действующий чемпион мира по футболу, сборная Франции - фаворит чемпионата Европы. Такое мнение журналистам высказал бывший футболист питерского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин.
«С точки зрения игры, наверное, всем нравится сборная Италии, но для меня сборная Франции самая сильная, - сказал Аршавин. У них хоть и есть запас, французы все равно набрали 4 очка в двух встречах. Для меня по-прежнему фаворитом остается именно команда Дешама.»
В заключительном матче группы «смерти» сборная Франция сыграет с Португалией.
источник: ТАСС