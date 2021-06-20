СМИ: Глушаков больше не интересен «Нижнему Новгороду»

«Нижний Новгород» больше не рассматривает вариант с приобретением полузащитника подмосковных «Химок» Дениса Глушакова.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», зарплата 34-летнего футболиста слишком высокая для дебютанта высшего дивизиона чемпионата России. Ранее в «Нижнем Новгороде» подтверждали, что проявляют интерес к полузащитнику.

Напомним, что в минувшем сезоне Глушаков провел 17 матчей, в которых забил три мяча и сделал результативную передачу. Контракт экс-хавбека сборной России с «Химками» истекает 30 июня.

Добавим, что на этой неделе «Нижний Новгород» определился с кандидатурой главного тренера. На этот пост назначен Александр Кержаков.