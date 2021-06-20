Эджуке верит, что в новом сезоне для ЦСКА все сложится удачно

Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке высказался об исполняющем обязанности главного тренера клуба Алексее Березуцком, а также поделился мнением о собственном игровом прогрессе.

«Березуцкий делает все, что ему нужно. Теперь мы привыкаем друг к другу. Он посвящает нас своим планам, устраивает работу. Пусть все идет своим чередом. Мы рады, что на сборах есть тренер, который заботится о нас. Надеюсь, в сезоне у нас все сложится удачно».

Напомним, ЦСКА впервые за 20 лет не смог квалифицироваться в еврокубки. Для армейцев это антирекорд за всю историю чемпионатов России. 15 июня стало известно, что красно-синих возглавит Алексей Березуцкий.