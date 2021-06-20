Сафонов выделил для себя трех лучших голкиперов в мире

Вратарь сборной России Матвей Сафонов назвал тройку лучших вратарей мира на данный момент.

«Я внимательно слежу за вратарями, которые не только хороши на «ленточке», но и неплохо играют ногами и начинают атаки. Для меня сейчас тройка лучших вратарей мира - это Алиссон, Эдерсон и тер Штеген », - цитирует Сафонова официальный сайт УЕФА.

В финальном туре Евро-2020 сборная России в Копенгагене сыграет с датчанами, а финны в Санкт-Петербурге встретятся с бельгийцами. Обе игры состоятся 21 июня и начнутся в 22.00 по московскому времени.