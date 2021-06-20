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20 июня 17:33
автор: Александр Бойченко

Венгерские болельщики проявили расизм по отношению к Погба и Канте

19 июня во втором туре группового этапа Евро-2020 встречались сборные Венгрии и Франции

Во время матча 2-го тура группового этапа Евро-2020 между сборными Венгрии и Франции (1:1) болельщики сопровождали действия французских игроков расистскими выкриками, сообщает L'Equipe.

Фотографы, работавшие на матче, услышали с трибуны болельщиков сборной Венгрии уханье. Так было несколько раз, когда мяч касался полузащитников сборной Франции Н'Голо Канте и Поля Погба. Крики остались незамеченными для многих зрителей из-за оглушительного шума 56 тысяч болельщиков на стадионе.

Встреча второго тура группового этапа ЧЕ-2020 прошла на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия) и завершилась вничью - 1:1.

источник: L'Equipe
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