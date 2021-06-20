Юрий Желудков: Сборной Дании деваться некуда в последнем туре, нам будет сложно

Юрий Желудков, мастер спорта СССР, бывший игрок петербургского «Зенита», поделился своими ожиданиями от предстоящего матча между сборными России и Дании на чемпионате Европы-2020.

«Нас ждет очень сложная игра. Два матча провели, но ничего не показали. Игра вообще была? Сложно сказать, что будет с Данией. Если сыграем вничью, мы выйдем в плей-офф. Нам хватит четырех очков. Но, повторюсь, добиться такого результата будет крайне сложно. Потому что датчанам некуда идти, у них последняя игра при поддержке болельщиков. Они захотят побороться за три очка и возможность выйти в 1/8 финала», - сообщил Желудков в интервью «Газете.ru».

Напомним, в первом туре сборная Дании встречалась с Финляндией. По ходу первого тайма полузащитник датчан Кристиан Эриксен потерял сознание и упал на газон. После этого инцидента сборная вышла на второй тайм и пропустила мяч от гостей. Сборная России, в свою очередь, сумела победить в игре с финнами. Третий тур между Россией и Данией состоится 21 июня в 22:00 мск.