Евро-2020. Иммобиле остался в запасе сборной Италии на матч с Уэльсом

Сборные Италии и Уэльса объявили стартовые составы на матч третьего тура группового этапа Евро-2020.
Встреча пройдет в Риме. Начало матча в 19:00 по московскому времени.
Италия: Доннарумма, Бонуччи, Толои, Эмерсон, Пессина, Бастони, Верратти, Жоржиньо, Бернардески, Кьеза, Белотти.
Уэльс: Уорд, Робертс, Родон, Ампаду, Гантер, Уильямс, Моеррелл, Аллен, Рэмзи, Джеймс, Бэйл.
Напомним, что после двух туров итальянцы с шестью очками возглавляют таблицу группы A и обеспечили себе выход в 1/8 финала. Сборная Уэльса на второй строчке с четырьмя очками.