Сборная России прилетела в Копенгаген

Футболисты и тренерский штаб сборной России прибыли в Копенгаген для участия в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы со сборной Дании. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

Сборная России прибыла прямым рейсом из аэропорта Москвы Шереметьево.

Сборная России по итогам двух туров набрала 3 очка и занимает второе место в таблице группы B. Датчане на последнем месте без набранных очков. Лидируют бельгийцы (6 очков), на третьем месте финны (3).

Чемпионат Европы завершится 11 июля.